Thesocialpost.it - Allarme rossetti e creme viso: se ci sono questi ingredienti sono cancerogeni

Leggi su Thesocialpost.it

utilizzatissimi, stanno praticamente ovunque maanche molto rischiosi per la nostra salute. Parliamo dei cosiddetti PFAS, delle sostanze chimiche che da anninell’occhio del ciclone sia perché altamente inquinanti sia per i rischi per la salute. Li troviamo nelle padelle antiaderenti ma anche neie nellediverse le aziende cosmetiche che fanno un sistematico uso di PFAS nei loro prodotti, per questo è importante riconoscerli, appuntarsi i loro codici e leggere bene le etichette prima di acquistare un prodotto. Ne va della nostra salute. Come ha spiegato la dottoressa Verdiana Baroni, cosmetologa presso l’Ospedale IDI di Roma, a Fanpage, “sostanze chimiche sintetizzate in laboratorio, quindi non presenti in natura, contenenti fluoro e utilizzate soprattutto per le loro proprietà idro e oleorepellenti.