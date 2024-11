Gaeta.it - Aggressioni ai conducenti di mezzi pubblici in Abruzzo: un fenomeno in crescita

Facebook WhatsAppTwitter Mercoledì 20 novembre 2024, l’atmosfera all’Aquila è stata segnata da un episodio di violenza che ha colpito un conducente della Linea 21, un richiamo preoccupante a un problema crescente nel settore dei trasporti. L’attacco, avvenuto alla fermata di Sant’Alfonso, ha rivelato un quadro più ampio di insicurezza che coinvolge i lavoratori TUA. La denuncia di questo episodio sottolinea la necessità urgente di interventi per tutelare gli autisti.L’aggressione alla fermata di Sant’AlfonsoNel pomeriggio del 20 novembre, un giovane ha cercato di scendere dall’autobus dalla porta sbagliata, non avendo prenotato la fermata. Quando l’autista ha aperto la porta per aiutarlo, il ragazzo ha reagito in modo violento, partendo con insulti e urla. La situazione è rapidamente degenerata quando l’autista, cercando di calmare gli animi, è stato aggredito fisicamente.