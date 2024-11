Calciomercato.it - Turchia, Montella in discussione: il problema non sono solo i risultati | ESCLUSIVO

Il Ct della Nazionale ottomana sotto accusa dopo la sconfitta contro Montenegro in Nations League. Critiche anche per le esclusioni dalle convocazioniLaha buttato via la promozione nella Serie A di Nations League. Alla Nazionale guidata da Vincenzosarebbe bastato vincere la gara casalinga contro il Galles oppure non perdere quella in trasferta contro il Montenegro ultimo a zero punti.Vincenzo, attuale Ct della(foto Ansa) – Calciomercato.itE invecearrivati un pareggio e una sconfitta che hanno permesso ai britannici di Bellamy di operare il sorpasso in testa alla classifica, costringendo gli ottomani agli spareggi di marzo. Nella conferenza post partita,se l’è presa con le pessime condizioni del campo, sottolineando l’importanza dell’assenza di Calhanoglu e ribadendo la fiducia di vincere il playoff.