Lettera43.it - Pena estinta per l’ex terrorista rosso Raffaele Ventura, potrà rientrare in Italia

Leggi su Lettera43.it

La Corte d’Assise di Milano ha dichiaratoper decorso del tempo laresidua di 14 anni inflitta a, ex delle Formazioni Comuniste Combattenti, condannato per concorso morale nell’omicidio del vicebrigadiere Antonio Custra nel 1977. La decisione, adottata su richiesta dell’avvocato difensore Davide Steccanella e con il parere favorevole della Procura, permette a, oggi 75enne, di tornare indalla Francia, dove viveva dopo che i giudici francesi avevano negato la sua estradizione nel 2021 nell’ambito dell’operazione Ombre rosse.Perché ladiè considerata: cosa prevede la leggenaCome specificato nel provvedimento, ladiè stata considerataai sensi dell’articolo 172 del Codicele, che prevede che unasi estingua se trascorre un periodo pari al doppio della durata della condanna, e in ogni caso non superiore a trenta anni.