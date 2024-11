Sport.quotidiano.net - Nba, Cleveland torna subito a vincere. New York sbanca Phoenix, crisi Phila

Milano 21 novembre 2024 - Dopo essere incappata nel primo ko stagionale,rialza immediatamente la testa, rifilando quasi 30 punti di distacco ai malcapitati Pelicans. I Cavaliers si impongono sul parquet amico per 128-100, trascinati dai 29 punti di Jerome (massimo in carriera per lui) e dalle doppie doppie di Allen e Tyson, entrambi a referto con 16 punti e 11 rimbalzi. L'unico a salvarsi parzialmente per New Orleans è Revaes, che chiude la gara con un bottino di 34 punti. Impressionante affermazione di Newsul campo di. La franchigia della Grande Mela centra il successo per 138-122, costringendo i Suns - ancora privi di Durant - al quinto stop consecutivo. Brunson e Towns dominano: il primo sigla una doppia doppia da 36 punti e 10 assist, mentre il secondo realizza 34 punti.