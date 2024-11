Gaeta.it - Napoli: interventi urgenti contro la diffusione di armi tra i giovani secondo il ministro Piantedosi

Facebook WhatsAppTwitter La questione delladie della loro disponibilità tra irappresenta un problema di rilevanza crescente, specialmente a. Durante la presentazione del libro di Italo Bocchino, ildell’Interno Matteoha evidenziato come stiano proseguendo approfondimenti investigativi volti a comprendere come questearrivino nelle mani dei più. La città partenopea si trova al centro di un fenomeno allarmante che coinvolge non solo la criminalità locale, ma ha anche ripercussioni sulla sicurezza pubblica.LadelleNel suo intervento,ha sostenuto che esiste una concreta preoccupazione riguardo alla crescente disponibilità disul territorio, sottolineando il rischio che tale situazione rappresenta per i ragazzi.