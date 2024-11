Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera, Europei curling 2024 in DIRETTA: sfida da dentro o fuori per la semifinale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella nona e ultimadel round robin dei Campionatimaschilidia Lohja, di fronte. Da sabato 16 a sabato 23 novembre, la città finlandese di Lohja (situata a una cinquantina di km dal centro della capitale Helsinki), è il teatro della quarantanovesima edizione dei Campionatidi. In campo maschile, l’parte come una delle favorite della vigilia.E’ una sorta di spareggio per le semifinali, il secondo nel giro di due giorni per la squadra azzurra composta da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella che sono riusciti di recente a salire al primo posto del ranking internazionale e vanno a caccia della definitiva consacrazione nei grandi eventi che assegnano medaglie, siano essi Mondiali o