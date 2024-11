Quotidiano.net - La consigliera leghista: “Anche io ho subito violenza. Difficile parlarne, ti senti sola”

Venezia, 21 novembre 2024 – Non aspettano il principe azzurro. Non dimenticano. Hanno scoperto di avere le spalle larghe. Possiamo chiamarlo ’effetto Cecchettin’, perché dalla morte di Giulia qualcosa effettivamente si è mosso. Sono sempre più numerose le donne che decidono di parlare dellada parte degli uomini.se quellale riguarda personalmente, se hanno figli da proteggere. Una testimonianza resa con occhi lucidi e voce che trema vale più di cento fiaccolate: è successoa me, ci sono passataio. Silvia Cestaro, ex sindaca di Selva di Cadore,della Lista Zaia, si è alzata in lacrime durante una seduta del Consiglio regionale del Veneto e ha parlato degli abusi subiti quando era ragazza. Nessun dettaglio morboso, solo la limpida conferma che questa cosa riguarda tutte.