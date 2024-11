Amica.it - Il look (tutto italiano) di Katie Holmes è l’ispirazione da seguire per l’autunno

Il freddo è arrivato, le giornate sono più buie e il cielo è spesso grigio: per ravvivare le giornate ora che è autunno inoltrato, serve una dosa extra di colore nel guardaroba. L’ispirazione per idi tutti i giorni arriva ancora una volta da, regina del lusso accessibile e pratico da indossare. E, a giudicare dal suo ultimo outfit, anche dei colori autunnali. Ilcasual-chic diPer una serata all’Ethel Barrymore Theatre di New York – dove si esibisce nella pièce Our Town –ha dimostrato di saper reinventare i capi basic con un tocco personale. Ha scelto infatti un pullover con scollo a V color borgogna e una gonna in seta abbinata, completando ilcon una giacca più robusta, in denim grigio.