Fili rossi lavorati all'uncinetto. I detenuti del settimo reparto e l'arte della consapevolezza

per dire stop alla violenza sulle donne.da uomini che hanno commesso reati contro le donne. “I“ è il titolo di un’opera nata dalla collaborazione tra il laboratorio Artemisia deideldel carcere di Milano-Bollate e l’artista milanese Nadia Nespoli in mostra al Tribunale di sorveglianza di Milano fino al 15 dicembre. Un’opera d’arte tessile che rappresenta un potente messaggio contro la violenza sulle donne e la discriminazione di genere. La scelta del colore rosso non è casuale, ma rappresenta il simbolo universalelotta contro la violenza di genere. Oltre al messaggio sociale c’è anche un altro aspetto che lo rende particolare: nel processo creativo ihanno imparato una tecnica tradizionalmente femminile come l’uncinetto.