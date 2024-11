Confindustria, competitività al centro del Forum trilaterale di Parigi

Leggi su Ildenaro.it

Un incontro di ”maggiore rilievo in un momento in cui l’Europa deve fronteggiare le sfide strategiche in materia di” al livello mondiale: questo l’intento del 6°economicoFrancia-Germania-Italia, che si terrà oggi e domani a, secondo quanto annunciato dal Medef, equivalente transalpino della. Il presidente del Medef, Patrick Martin, riceve per due giorni gli omologhi del BDI tedesco, Tanja Gönner, e della, Emanuele Orsini, oltre che figure di spicco della politica continentale: dal premier francese, Michel Barnier, al vicepresidente del consiglio, Antonio Tajani, fino alla presidente dell’Europarlamento, Roberta Metsola. ”All’alba della nuova legislatura europea – sottolinea il Medef in una nota – è essenziale rafforzare il nostro mercato interno, finanziare la triplice transizione verde, digitale e demografica, risposizionando nel contempo l’Unione europea sulla scena internazionale”.