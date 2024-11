Donnapop.it - Achille Costacurta pronto a ricominciare, inizia la disintossicazione da alcol e droga: le parole del figlio di Martina Colombari

Ildie Billycontinua a preoccupare i fan della coppia: cosa è successo ora ad? Forse ci troviamo di fronte a una svolta positiva.Come sappiamo, l’estate del 2024 è stata costellata da episodi davvero inquietanti circa ildell’ex Miss Italia e dell’ex calciatore:è stato addirittura indagato dalla Polizia Postale per i contenuti condivisi su Instagram in cui mostrava mazzette di soldi e – presumibilmente – della.Fonte: InstagramFonte: InstagramMa non è finita qui! Sembra che a un certo punto ildifosse stato messo a lavorare forzatamente per distrarsi dalle sue dipendenze e – ancora – che i genitori abbiano deciso di spedirlo dall’altra parte del mondo per allontanarlo dall’ambiente che frequenta abitualmente.