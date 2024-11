Biccy.it - Wicked: Lady Gaga sarebbe dovuta essere Elphaba, la Malvagia Strega dell’Ovest

Il film, prequel del Mago di Oz, fra qualche giorno debutterà al cinema con Ariana Grande e Cynthia Erivo nei rispettivi ruoli di Glinda, laBuona de Sud ed, la. Come confermato da Page Six, però, inizialmente il ruolo della crudeleverdedovutoaffidato a.La cantante era stata scelta dal regista Stephen Daldry e i due avevano anche fatto alcuni incontri lavorativi fra il 2016 e il 2017, ma quando il regista ha abbandonato il progetto il nome diè saltato. Il nuovo regista, Jon M. Chu ha infatti scelto Cynthia Erivo e il resto è storia. Poco male, se la Germanotta alla fine fosse stata scelta perprobabilmente nonriuscita a fare Joker.almost played the characterin the “” film, which was initially going to be directed by Stephen Daldry.