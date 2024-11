Romadailynews.it - Teatro del Lido. Il 23 novembre “Viaggio nella musica tradizionale” con Nando Citarella e I Solisti del Casella – Conservatorio dell’Aquila

DELDI OSTIA Compagnia La Paranza presentae Idelin23h 19Aldelsabato 23alle 19 la Compagnia La Paranza presentae Idelin, unsonoro attraverso le musiche popolari globali.Un quintetto di noti concertisti e docenti deldel dipartimento diinsieme sul palco per un’affascinante fusione di stili; il progetto nasce per far riscoprire e raccontare i repertori di tante musiche del mondo a cui ha attinto anche laclassica colta.Il quintetto deidelcrea uno spettacolo da non perdere, un’esperienza nuova, diversa e coinvolgente che riesce a realizzare un continuo e fluido interscambio tra i vari strumenti, creando un’esperienza sonora coesa e coinvolgente.