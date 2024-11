Sicurezza del lavoro Brunetta Cnel | Norme inutili senza una cultura delle relazioni industriali

Leggi su Ildenaro.it

“Lasulrichiede un impegno collettivo. Comestiamo portando avanti unche prosegue da un anno. Abbiamo deliberato di istituire un Osservatorio permanente, presso il quale raccogliere le buone pratiche e monitorare i fenomeni critici. Vogliamo anche prevedere un meccanismo che colleghi le denunce di infortunio al codice alfanumerico unico, in modo da contribuire alla costruzione di indicatori di rischio collegati ai rispettivi Ccml depositati presso l’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di. È la prima volta che si fa qualcosa del genere. Inoltre, stiamo lavorando per favorire un protocollo tra le parti sociali che ampli gli spazi della contrattazione e valorizzi il ruolo della rappresentanza in materia, in sintonia con l’art.