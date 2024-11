Oasport.it - REGINE DEL MONDO! Jasmine Paolini regala la quinta BJK Cup all’Italia: il trionfo della capitana Garbin

Leggi su Oasport.it

L’Italia vince per lavolta la Billie Jean King Cup, la prima da quando è cambiato il nome. Nel 2006, 2009, 2010 e 2013 la competizione a squadre femminile era infatti nota come Fed Cup; ora, per la prima volta, il trofeo lo si alza con il nomeleggenda del tennis inciso.porta il punto del decisivo 2-0battendo per 6-2 6-1, senza discussioni, Rebecca Sramkova. Il gruppo di Tathiana, finalmente nella sua miglior formazione possibile, porta a casa un obiettivo che fino a un paio d’anni fa pareva sostanzialmente impossibile.Primi game subito ricchi di lotta, e non potrebbe essere altrimenti tra chi ha avuto l’anno migliorecarriera e chi è emersa in 4 mesi mai vissuti prima (18 vittorie dopo gli US Open). Dal terzo gioco in poi è battaglia vera: sul 2-1manca una palla break mettendo una risposta di dritto in rete e poi spreca la chance di averne un’altra con un dritto fuori, in quello successivo Sramkova, a furia di dritti molto precisi, si guadagna a sua volta la palla del 3-2, ma l’azzurra con grande presenza e precisione non concede nulla.