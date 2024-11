Propulsione elettrica Bosch a 800V per imbarcazioni da diporto e lavoro

Leggi su Ildenaro.it

MILANO (ITALPRESS) – La tendenza all’elettrificazione è sempre più diffusa nel settore nautico. Al METSTRADE,Engineering ha presentato una nuova soluzione di elettrificazione altamente performante per sistemi fino a, che estende ulteriormente i potenziali campi di applicazione della trazionenel settore nautico, migliorando anche l’efficienza del sistema. “Con l’ultima generazione dei nostri motori e inverter con moduli di potenza al carburo di silicio, offriamo un sistema completo che consente alledae anche agli yacht più grandi di usare una trazione, efficiente, silenziosa e potente”, ha dichiarato Philip Kurek, responsabile delle soluzioni Off-Highway e per la nautica diEngineering.Il nuovo motore elettrico SMG 230 è progettato per sistemi da 400V a