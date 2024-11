Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Nada Cella, la Corte d’Appello ribalta i proscioglimenti: tre imputati a giudizio

Ci sarà un processo per la morte di, la giovane segretaria uccisa nel 1996 nell’ufficio dove lavorava a Chiavari, in provincia di Genova. Lo hanno deciso i giudici delladel capoluogo ligure, che hanno accolto il ricorso della Procurando il proscioglimento, deciso dal gip a marzo, dei treper il delitto: Anna Lucia Cecere, l’ex insegnante presunta assassina, il commercialista Marco Soracco, il datore di lavoro della vittima, e l’anziana madre di quest’ultimo, Marisa Bacchioni. Andranno tutti a processo.Articolo in aggiornamentoL'articolo, la: treproviene da Il Fatto Quotidiano.