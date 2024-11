Liberoquotidiano.it - "Non sapevo che era incinta": Flavia Vento-Fagnani, cala un gelo siderale

di passioni, più franca che. Chi più ne ha, ne metta. I giochi di parole sull'intervista dia Belve si sprecano, ma l'impressione è che forse per la prima volta la conduttrice Francesca, una che ne ha viste di cotte e di crude in studio e fuori, sia rimasta sinceramente spiazzata dalle parole della sua ospite. La 47nne romana, diventata famosa come la bionda svampita e ammutolita rinchiusa in una teca di plexiglass a Libero, sempre su Rai 2, da tempo parla, eccome. Da tempo aveva reso nota la sua svolta religiosa, la sua ormai durevole castità. Di certo, martedì sera ci è andata giù pesante con i dettagli: «Il sesso non serve - ribadisce ascetica -. Raggiungi degli stati di illuminazione quando capisci anche che non hai bisogno di fare sesso. Come Maria».