Oasport.it - LIVE Italia-Germania 0-0, Europei curling 2024 in DIRETTA: comincia il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:08 Si lavora all’esterno del cerchio blu, per ora.18:07 L’spazza via la pietra tedesca posta a sinistra del cerchio, nella zona blu.18:06 Piccolo errorino da parte di Giovannella che tocca la sua stone. Azzurri che devono prendere le misure con stone e ghiaccio.18:04 Azzurri piazzano la prima guardia centrale, i teutonici penetrano e collocano la stone vicino il bottomINIZIO PRIMO END18:03 Ultime scivolate pre-e si. FORZA AZZURRI!18:02 Mentre le squadre effetuano i saluti di rito, vediamo tutte le altre partite della sessione delle 18:00A-Uomini ITA 0 runningPista A GER » 0 LSD ITAA-UominiSWE 0 runningPista BNED » 0 LSD SWEA-UominiCZE 0 runningPista CSCO » 0 LSD CZEA-UominiENG 0 runningPista DAUT » 0 LSD ENGA-UominiNOR » 0 runningPista ESUI 0 LSD NORINIZIO PRIMO END17:59 Il martello sarà in mano allanel primo end.