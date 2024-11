Oasport.it - LIVE Bronzetti-Hruncakova 2-1, Italia-Slovacchia BJK Cup in DIRETTA: nessuna ha ancora tenuto il servizio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Cerca il vincente la slovacca, ma la risposta di rovescio lungolinea finisce in corridoio.30-15 Prima due bordate di diritto, poi il rovescio incrociato risolutivo. Bombardamento in corso da.30-0 Altro gratuito di diritto dideve alzare la percentuale di prime di: finora è appena al 33%.15-0 La slovacca affossa in rete il diritto incrociato.2-1 Lungo il diritto ditorna avanti di un break. Sin quidelle due giocatrici hail.40-A Doppio fallo della slovacca.40-40 Risposta profonda e angolata di, in rete l’affannoso rovescio in corsa della slovacca.40-30 Ed altro ace esterno della n.278 del mondo.30-30 Lunga la risposta di diritto dell’azzurra, ma la slovacca aveva servito potente al centro.