Iodonna.it - La sessuologa risponde: «Cosa fare se lui ha meno desiderio di me?»

Leggi su Iodonna.it

Io e il mio compagno non proviamosessuale nello stesso modo: mi pare di avere voglia disesso molto più di lui. Io ho 32 anni e lui 43, siamo nel pieno della nostra vita sessuale! E se non gli piacessi più? Lui non ha disturbi fisici. È normale? E chepossiamoper non sentirci frustrati, e quindi a rischio di incomprensioni e litigate?grazie, G. Calo della libido inpausa: gli esercizi per ritrovare ilX La risposta dellaCara G.