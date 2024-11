La creatività di Stefano Bugada | hairstylist e co-founder del brand Hairtium

Leggi su .com

Life&People.it Riccione, incantevole gemma della Riviera romagnola, è il fulcro di innovazione enel mondo della bellezza, un riconoscimento che si deve anche a, maestroe co-fondatore di. Oltre 25 anni di esperienza nel settore, un perfetto equilibrio tra abilità artistiche e competenze commerciali per dare vita a un marchio di prestigio, impegnato non solo nella vendita di prodotti di alta qualità, ma anche nella formazione continua dei parrucchieri.tecnico artistico esclusivo per il parrucchiere, produce prodotti cosmetici con formulazioni superiori, unaprofessionale, dove la formazione diventa arte.La mission diè chiara: migliorare l’experience dei clientiL’azienda si distingue per lo sviluppo di metodologie innovative che supportano i professionisti del settore, aiutandoli ad esprimere al meglio il loro potenziale.