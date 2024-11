Gaeta.it - Francesco Totti sotto inchiesta: Ilary Blasi accusa di abbandono di minore, i dettagli dell’indagine

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La controversa vicenda traha assunto toni inquietanti. La showgirl ha presentato una denuncia nei confronti dell’ex calciatore della Roma,ndolo didi. I fatti risalgono a un episodio avvenuto circa un anno e mezzo fa, e le indagini sono attualmente in corso per chiarire idi questa. A seguire, i principali elementi della situazione.La denuncia diL’didiè emersa dopo che, preoccupata per la sicurezza della figlia più piccola, ha inviato una segnalazione alle forze dell’ordine. Durante una videochiamata con la bambina, che oggi ha 8 anni, la piccola avrebbe rivelato di essere da sola a casa mentre il padre era uscito a cena. Riguardo alla reazione di, è evidente che la madre ha vissuto il momento con grande ansia.