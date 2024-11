Ilgiorno.it - Fiamme Gialle. Via agli eventi per i 250 anni

Dopo un anno di appuntamenti nei comuni del Varesotto, con oltre 20 cerimonie di intitolazione di spazi pubblici dedicati alle, le celebrazioni per il 250esimoversario della Guardia di Finanza si chiudono a Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese. Venerdì si terrà l’evento conclusivo per festeggiare due secoli e mezzo di storia e impegno del corpo in difesa della legalità economico-finanziaria. La cerimonia prevede un discorso di saluto da parte del presidente della Provincia Marco Magrini e l’intervento del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Varese, il generale Crescenzo Sciaraffa. Il programma della mattinata prevede lo svelamento di una targa commemorativa nei giardini della villa e il conferimento della cittadinanza onoraria alla Guardia di Finanza da parte dei comuni di Lavena Ponte Tresa, Luino e Porto Ceresio.