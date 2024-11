Fenerbahce-Monza oggi in tv | canale orario e diretta streaming Champions League maschile 2025 volley

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per, partita valevole per il secondo turno della Pool B della Cev2024/di. I brianzoli di Massimo Eccheli, reduci dalla sofferta vittoria al tie-break contro i greci dell’Olympiacos Piraeus, volano in Turchia per affrontare la prima trasferta stagionale in Europa. Serve una grande prestazione per fermare la squadra di Kerem Eryilmaz, che ha travolto in tre set il Giesen nella prima uscita. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 italiane di mercoledì 20 novembre al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida traMedicana Istanbul e Mint Verodella massima competizione continentale per club.