Chieti guida la classifica italiana per il valore aggiunto prodotto segnata da una crescita eccezionale

Facebook WhatsAppTwitter Recentemente,è emersa come la provinciacon le migliori performance sul, secondo una ricerca condotta dal Centro studi Tagliacarne e Unioncamere. Questa analisi ha valutato laeconomica dei vari territori provinciali, evidenziando la capacità di produzione e distribuzione di beni e servizi. Il, un indicatore cruciale per valutare il benessere economico, riflette l’efficienza e la salute delle economie locali in base alla loro capacità di operare nel mercato e ai costi sostenuti.La performance die delle province abruzzesisi è posizionata al primo posto non solo per il suo, ma anche per il significativo aumento rispetto agli anni precedenti. Il 2023 ha visto un incremento del 7,85%, un risultato che sottolinea non solo il dinamismo locale ma anche la ripresa economica post-pandemia.