BJK Cup 2024 Malagò celebra la vittoria dell’Italia | Altra pagina di gloria di un anno indimenticabile

Anche il presidente del Coni, Giovanni, commenta a caldo la grandedell’Italtennis femminile nella finale di Billie Jean King Cup. Jasmine Paolini, Sara Errani, Lucia Bronzetti e tutte le altre Azzurre guidate da Tathiana Garbin hinfatti battuto la Slovacchia nell’atto conclusivo del torneo riportando il trofeo in Italia per la prima volta dal 2013. “Il tennis azzurro ancora sul tetto del Mondo: la Nazionale femminile alza al cielo la BJK Cup per la quinta volta nella storia, undici anni dopo l’ultima– scrivesu X – Apoteosi a Malaga contro la Slovacchia, un’didi uncostellato di successi e impreziosito dalla conquista del primo oro olimpico di sempre. Applausi a Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Jasmine Paolini, Martina Trevisan e alla capitana Tathiana Garbin, complimenti alla Federtennis e al Presidente Binaghi”.