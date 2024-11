Oasport.it - Basket femminile: Valencia batte Venezia e chiude il girone di Eurolega al primo posto in anticipo

Leggi su Oasport.it

Decisivo inil match trae Umana Reyernel quinto turno di. La squadra guidata da Ruben Burgos non lascia che quella di Andrea Mazzon espugni la Fonteta, vince 83-72 e, ribaltando lo scontro diretto dell’andata, porta a casa anche ilnelD con una gara d’.A trovare la gran performance è Leticia Romero, con 17 punti e 8 assist; 15 e 7 rimbalzi per Kayla Alexander e 14 e 8 per Queralt Casas. In casa Reyer, che si qualifica da seconda del raggruppamento alla seconda fase, 20 di Awak Kuier e 16 di Lisa Berkani; assenti Lorela Cubaj (in panchina pro forma) per distorsione della caviglia sinistra e Giuditta Nicolodi per sofferenza alla cartilagine articolare del ginocchio sinistro.Molto equilibrato ilquarto, con Romero da una parte e Kuier dall’altra che sono davvero a pieno regime.