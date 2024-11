Quotidiano.net - Tragedia di Ercolano: l’edificio della fabbrica esplosa apparteneva a una 13enne

Napoli, 19 novembre 2024 –diche ospitava ladi fuochi d’artificio abusiva, andata in frantumi ieri,legalmente a una tredicenne: il proprietario reale era però il padre di 38 anni, denunciato per omicidio colposo plurimo aggravato, disastro colposo e per detenzione illecita di materiale esplodente. E non si esclude che, appena verrà conferito l’incarico per le autopsie delle vittime, possa essere iscritto ufficialmente nel registro degli indagati. Laè costata la vita a Samuel, un papà diciottenne, e a due gemelle di 26 anni, Sara e Aurora. I corpi di queste ultime sono stati recuperati nel corsogiornata di oggi, e si trovano ora al secondo policlinico di Napoli, insieme alla salma dell’altra vittima. (DIRE) Napoli, 19 nov. - Carabinieri, vigili del fuoco e artificieri stanno concludendo il sopralluogo a via Patacca ad(Napoli) dove ieri Le operazioni di sopralluogo, bonifica e messa in sicurezza dell'area, a cui hanno preso parte personale del nucleo artificieri del comando provinciale dei carabinieri di Napoli, dei militarisezione rilievi del gruppo di Torre Annunziata e i Vigili del fuoco di Napoli-Ponticelli, si sono concluse verso le 15.