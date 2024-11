Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-11-2024 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per un incidente in colonna sulla tangenziale est tra le uscite Batteria Nomentana e Largo Passamonti in direzione di San Giovanni sempre per incidente lunghe code su via Aurelia tra Largo perassi e Piazza Cornelia In quest’ultima direzione a Tor Bella Monaca per un incendio temporaneamente chiusa via Aragona all’altezza di via Raddusa a Selva Candida chiusa via della Riserva Grande per la presenza di alberi pericolanti tra via Taleggio via Casorezzo trasporto pubblico per lavori di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore ricordiamo che fino al primo dicembre linee tram 25 814 sono integra-mente sostituite da bus sulla lineaNapoli via Formia per lavori di manutenzione circolazione ferroviaria sospesa tra Priverno e Formia fino a domani mercoledì 20 novembre variazioni e Core buste per alcuni treni Intercity e Intercity notte come sempre tutti i dettagli su questi altre notizie sono disponibili sul sito