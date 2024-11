Lettera43.it - Tennis, le azzurre in finale alla Billie Jean King Cup per il secondo anno consecutivo

Il duo Sara Errani e Jasmine Paolini continua a portare l’Italia sui podi più importanti del doppio femminile. Lebattuto 7-5 7-5 nel doppio decisivo Katarzyna Kawa e Iga Swiatek, portando l’Italia inCup. La coppia italiana ha eliminato la squadra polacca guidata dnumero 2 al mondo Swiatek, conquistando a Malaga la secondaconsecutiva del torneo femminile corrispettivo della Coppa Davis, dopo quella persa nel 2023 contro il Canada. Lucia Bronzetti aveva portato il primo punto all’Italia vincendo contro Magda Linette per 6-4, 7-6, e Paolini si era arresa a Swiatek in tre set per 6-3, 4-6, 4-6. Le giocatrici guidate da Tathiana Garbin hvinto così una partita di singolare e quella decisiva di doppio. Ora affronterper il titolo la Slovacchia o la Gran Bretagna, che si sfidermartedì nella seconda semi