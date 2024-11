Oasport.it - Sarà la Slovacchia l’avversaria dell’Italia in finale di BJK Cup: Gran Bretagna fuori a sorpresa

denella seconda semidella Billie Jean King Cup 2024! Laha superato per 2-1 la, prendendosi così l’attocontro l’Italia. Ancora decisivo il doppio per la formazione guidata da Matej Liptak: a risolvere il tie ci hanno pensato Viktoria Hruncakova e Tereza Mihalikova, come accaduto negli ottavi dicontro gli Stati Uniti.Giornata che si è aperta con la vittoria di Emma Raducanu, la terza su tre match in queste finali, contro Viktoria Hruncakova con il punteggio di 6-4 6-4 in quasi un’ora e quaranta minuti di gioco. La britannica è stata molto incisiva all’inizio di entrambi i set, prendendo subito due break di vantaggio, poi si è incartata perdendo il servizio sul 5-2 in entrambi i casi, ma riuscendo comunque a chiudere.Nel secondo singolare si è proseguito con due giocatrici in ottima forma come Katie Boulter e Rebecca Sramkova, con la slovacca che è riuscita a prevalere con il punteggio di 2-6 6-4 6-4 in due ore e un quarto.