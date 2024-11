Lanazione.it - La Pramac sul podio del mondo. Il fatturato supera i 500 milioni

CASOLE D’ELSA (Siena) Prima di essere il terzo gruppo industriale delper la produzione di generatori di corrente elettrica, accumulatori di energia, torri faro e attrezzature per la movimentazione dei materiali da magazzino, lanon si chiamava così e non era a Casole d’Elsa. Era sempre in provincia di Siena, però, a Monteriggioni, dove si chiamava "L’Europea" e produceva macchinari per l’edilizia. L’aveva fondata nel 1966 Mario Campinoti, padre di Paolo, attuale Ceo e Team Principal della scuderia MotoGp, ed occupava una trentina di persone. Il cambio di produzioni e la decisione di dedicarsi ai generatori ed alla movimentazione delle merci si ebbe agli inizi del terzo millennio, con Paolo nel ruolo di amministratore delegato ed il trasferimento nella nuova sede, dove l’azienda si trova tuttora.