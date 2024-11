Ilprimatonazionale.it - Il caso Sydney Sweeney: quando le star smontano le tesi del femminismo

Roma, 19 nov – Lo chiamano – quelli bravi – empowerment femminile. Sarebbe, in soldoni, un non meglio precisato processo di emancipazione e autodeterminazione delle donne. Lo scopo? Quello di dare più potere al gentil sesso tanto nella vita privata quanto nella società. Termine utilizzato ufficialmente per la prima volta nel contesto della conferenza Onu di Nairobi – siamo nel 1985 – il concetto emerge almeno un decennio prima in seno al. Dal canto nostro già qualche tempo fa abbiamo dedicato ampio spazio a cosa – nei fatti – si sia trasformato quest’ultimo movimento. Controprova di quanto siano state giuste le nostre intuizioni arriva direttamente dal patinato mondo delle. Ultima a darci manforte, in ordine cronologico, la bellissima.Donne che aiutano le donne? Non funziona così.