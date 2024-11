Grande Fratello stasera 19 novembre nuovo appuntamento | le anticipazioni

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –con il, questa sera martedì 19, in prima serata su Canale 5. Nuovi colpi di scena e nuovi confronti tra i protagonisti di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ecco tutte le. È stata una settimana intensa, non mancheranno i colpi di scena durante la diretta di questa sera. Lorenzo Spolverato sarà al centro dell’attenzione per diversi motivi: prima per la sua relazione con Shaila Gatta che al momento non sembra stia andando nel verso giusto. I due hanno avuto scontri piuttosto accesi durante la settimana e ai telespettatori non sono passati inosservati alcuni termini che ha utilizzato il modello milanese. Lorenzo, infatti, potrebbe essere messo alle strette questa sera: potrebbero essere presi dei provvedimenti disciplinari a causa del suo comportamento, a detta dei telespettatori, “discutibile”.