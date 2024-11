Ilfattoquotidiano.it - È morto Paul Teal per tumore, era la stella della serie tv “One Tree Hill”. La fidanzata disperata: “Una parte di me è morta con te, ma prometto di lottare”

Il mondotv e del cinema in lutto., che ha interpretato il ruolo dell’attore non dichiarato Josh Avery nella settima stagionetv “One” (2010), èall’età di 35 anni venerdì 15 novembre scorso, per il cancro. “Il talento eccezionale e lo spirito gentile dihanno toccato i cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo – ha dichiarato la STW Talent Agency, che lo rappresentava. – Il vuoto che lascia sarà profondamente sentito”.“L’uomo più riflessivo, stimolante, determinato, autodisciplinato e amorevole, si è spento venerdì 15 novembre 2024. – ha scritto su Instagram la sua, l’attrice Emilia Torello –, sei stato la mia anima gemella, il mio futuro marito, la mia roccia e il mio futuro. Hai riempito i miei polmoni di risate, il mio stomaco di farfalle e il mio cuore di amore.