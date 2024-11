Sport.quotidiano.net - Domani il croato rientra tra i convocati, l’azzurro impegnato a Roma per il raduno dell’Italia. Zizic c’è col Fenerbahce, Akele out

Un solo giorno per preparare la gara chevedrà la Virtus ospitare ilall’Unipol Arena. Ieri i giocatori bianconeri hanno svolto un programma individuale di lavoro defatigante mentre oggi si concentreranno su come fermare la formazione turca che, in questo momento, comanda la classifica dell’Eurolega. Rispetto alla gara contro Sassarinei ranghi Antetenendo presente che Nicolanon sarà a disposizione di coach Luca Banchi essendo volato adove si sta svolgendo ildella nazionale italiana. Per quanto si sia tentato di aggiustare i calendari delle rispettive competizioni, resta sempre una sovrapposizione tra la prima competizione continentale e la finestra per le attività delle diverse nazionali europee. Tornando alla gara dila V nera confida che il pubblico possa dare lo stesso apporto che ha trasmesso alla squadra con il Panathinaikos.