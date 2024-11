Agi.it - Codice della Strada, riforma a un passo. Salvini:"È equilibrato, quindi protestano tutti"

Leggi su Agi.it

AGI - "Quando sono arrivato nel 2022 nel mio ufficio ho trovato un consuntivo di 3159 vittime di incidentili, numero che è sceso a 3039 nel 2023. Sono ottimista e conto di scendere ancora. Ilscritto a 44 mani, discusso con, arriva domani mattina in Senato e conto che abbia l'ok definitivo entro la settimana e vada in Gazzetta. Per l'Immacolata, per Natale e Capodanno, per i ponti e per le feste bisognerà calibrare". Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo, alla Camera di Commercio di Roma nella Sala del Tempio di Adriano nella conferenza internazionale 'Sicurezzale: obiettivo zero vittime' organizzata dall'Anas. "Ci abbiamo messo un anno e mezzo per scrivere questo- aggiunge il ministro - secondo me èperché: chi dice che è troppo morbido e non tutela e chi dice che è troppo duro con le sanzioni".