Cina Pakistan e Russia? Chissà perché dei loro massacri non si parla

«A detta di alcuni esperti, ciò che sta accadendo a Gaza ha le caratteristiche di un genocidio». Lo ha scritto papa Francesco nel libro-intervista La speranza non delude mai. Pellegrini verso un mondo migliore, realizzato con il giornalista argentino Hernán Reyes Alcaide e in uscita domani per Piemme. Dunque, come aggiunge il Pontefice, bisogna certamente indagare accuratamente.il genocidio è un crimine preciso, gravissimo, unico. Il termine «genocidio» non è “soltanto” sinonimo di «massacro» o di «eccidio». È una fattispecie normata ad hoc a partire dallo studio imprescindibile del giurista ebreo polacco Rafal Lemkin (1900-1959), Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation - Analysis of Government Proposals for Redress, che fu pubblicato nel 1944 a Washington dal Carnegie Endowment for International Peace.