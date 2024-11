Liberoquotidiano.it - Campioni del Mondo! "Domani" tutto da ridere: ecco come titolano dopo le regionali

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Si è votato in Emilia Romagna e in Umbria e si è registrata una significativa battuta d'arresto per il centrodestra". Daniele Capezzone apre così la sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi. Più prevedibile la sconfitta in Emilia Romagna, nota il direttore editoriale di Libero, "con una performance non buona della candidata (Elena Ugolini, ndr) e dei partiti della coalizione". Meno prevedibile il risultato in Umbria, "e altrettanto non buona la performance di candidata (Donatella Tesei, la governatrice uscente, ndr) e coalizione". "Da destra si potrebbe ipotizzare che non sempre ci si può accontentare della efficacia onnicomprensiva della polizza Schlein, ci sono momenti in cui gli elettori si chiedono dove sia il governo su tasse, sicurezza e immigrazione.