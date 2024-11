Liberoquotidiano.it - Si scontrano due volanti della Polizia a Roma: chi è l'agente morto, mondo dello sport azzurro sconvolto

Un drammatico incidente stradale ha: intorno alle ore 5 in via dell'Acquedotto del Peschiera, all'incrocio con viale dei Monfortani, duedi Stato si sono scontrate e a perdere la vita è undi 32 anni. Una delle due auto si è ribaltata e al bilancio vanno aggiunti tre feriti, i due conducenti delle, una donna traata all'ospedale San Camillo e un uomo all'ospedale Santo Spirito, e un passeggero al San Filippo Neri. Chiuso viale dei Monfortani, tra via dell'Acquedotto del Peschiera e via Trionfale, direzione Torrevecchia. Chiusa anche via dell'Acquedotto del Peschiera, tra viale dei Monfortani e viaPineta sacchetti, direzione centro. Sono in corso indagini da parteLocale per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.