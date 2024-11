Gaeta.it - Servizi di pronto soccorso privato: qualità e tempi di attesa nel poliambulatorio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Neisanitari moderni, la rapidità e ladelle cure sono elementi cruciali per garantire il benessere dei pazienti. I poliambulatori privati stanno guadagnando sempre più rilevanza grazie alla loro capacità di fornire assistenza tempestiva e dedicata, distaccandosi dai tradizionalipubblici, noti per i lunghidi. Questo articolo esplora i vantaggi offerti dai poliambulatori privati, avvalendosi delle testimonianze di professionisti del settore impegnati nella cura dei pazienti.L’importanza del triage nelle strutture privateIl triage è un processo fondamentale per la gestione delle urgenze in ambito sanitario. Giambattista Botticini, medico chirurgo, illustra come la gestione dei codici semplici, come il bianco e il verde, avvenga in modo più fluido in un contesto