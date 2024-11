Movieplayer.it - Segreti di famiglia anticipazioni 19 novembre, Ozlem sotto shock: Eren conosce il suo segreto

Leggi su Movieplayer.it

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera turca in onda domani intorno alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì nel daytime del pomeriggio. Grazie alledella trama della puntata didi, in onda martedì 19su Canale 5 alle 14:10 circa, sappiamo cheincontra in. La dizi mescola tre dei generi preferiti dal pubblico: il dramma, il thriller e il poliziesco. Yargi, questo il titolo in lingua originale, può essere seguita anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente La cella di Engin viene perquisita dai secondini che trovano il suo cellulareil materasso della branda. Pars chiede che il detenuto venga messo in isolamento e scopre di essere .