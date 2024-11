Project Silence | la spiegazione del finale del film

Leggi su Cinefilos.it

: ladeldelOrmai i thriller sudcoreani si sono affermati come fonti affidabili di intrattenimento. È possibile vedere quasi tutti idi questa cinematografia e non annoiarsi. Al di là del senso del brivido, questispesso comprendono temi socio-politici che mettono in discussione lo status quo e criticano le strutture ortodosse di ogni tipo.(2024, titolo originale: ‘Talchul:’) ne è un esempio perfetto, incentrato attorno a un disastroso incidente su un ponte nebbioso che intrappola civili innocenti. Lungo il percorso, i protagonisti si rendono conto di una cospirazione che li ha portati a questa situazione.Diretto da Kim Tae-gon,è dunque un thriller catastrofico che segue un gruppo di civili alle prese con una misteriosa e pericolosa cospirazione governativa.