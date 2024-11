Gaeta.it - Marco Bucci presenta la nuova Giunta regionale della Liguria: sfide e obiettivi in arrivo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nella conferenza stampa dizione, il presidenteRegione, ha espresso soddisfazione per il raggiungimento degliprefissati e ha delineato le prossimeche attendono il nuovo esecutivo. La riorganizzazionestruttura, il focus sulla sanità e l’inclusione di nuovi organismi come il Consiglio superioresanità insono solo alcuni dei temi toccati durante l’incontro con i giornalisti.L’importanzaha sottolineato come larappresenti un momento di rilancio per la Regione, nonostante le difficoltà incontrate lungo il percorso. “Abbiamo sperimentato ogni tipo di imprevisto, ma siamo riusciti ad arrivare in porto,” ha affermato, rivelando la volontà di rafforzare la squadra con nuovi collegamenti e risorse.