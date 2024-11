Le formazioni rivelate quando Doak inizia a Varsavia

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-18 20:43:15 Breaking news:La Scozia può qualificarsi ai quarti di finale della Nations League se vince ae la Croazia perde contro il Portogallo – che ha già vinto il Gruppo A1.Finora gli scozzesi hanno vinto solo una volta nel girone, ma l’ultima volta contro la Croazia.La formazione della Polonia SK?AD W takim zestawieniu rozpoczniemy mecz ze Szkocj?! #POLSCO pic.twitter.com/iVTb0vS9hb— ??czy nas pi?ka (@LaczyNasPilka) 18 novembre 2024La Polonia retrocederà se perderà stasera e non riuscirà ad arrivare ai quarti nemmeno con una vittoria.La Polonia è senza il capitano Robert Lewandowski e Sebastian Szymanski, due dei marcatori nella vittoria per 3-2 a Glasgow, così come il difensore del Southampton Jan Bednarek.Piotr Zielinski dell’Inter li capitana.Polonia: Lukasz Skorupski, Jakub Kiwior, Sebastian Walukiewicz, Kamil Piatkowski, Nicola Zalewski, Piotr Zielinski, Jakub Moder, Sebastian Szymanski, Jakub Kaminski, Karol Swiderski, Adam BuksaLa formazione scozzeseIl 41enne portiere scozzese Craig Gordon è abbastanza in forma perre dopo aver avuto un virus, mentre il terzino del Liverpool Andy Robertson è lo skipper come previsto.