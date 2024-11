Ilrestodelcarlino.it - L’Ama vince e vola in testa. I Vigili spengono Parma

Nel campionato di volley di Serie B, doppio successo reggiano, conSan Martino che supera la Spezzanese nel derby per 3 a 0 (22, 21, 17) e con i Vigli del Fuoco che colgono un ottimo successo sul campo della Inzani: 3 a 1 (25-17 22-25 25-21 25-21) e classifica che migliora, mentreè addirittura prima, pari a La Spezia che ha però una gara in meno. In B1 femminile, la Giusto Spirito Rubierese perde in casa dal San Giorgio Piacentino 2 a 3 (18-25 25-16 19-25 25-18 11-15), formazione ultima in classifica, mentre la Tirabassi & Vezzali incappa in una pesante sconfitta per 3 a 0 a Garlasco (17, 23, 19). In B2 femminile,San Martino impegna a tratti l’Arbor Interclays, ma esce battuta dal derby casalingo per 1 a 3 (25-15 12-25 15-25 25-27). Per l’Arbor, 21 i punti di Anna Saccani, 13 Reverberi e Bigi; per, 17 di Deborah Bazzani.