La Yuasa si lecca le ferite | Subito troppo timorosi

Un 3-0 che ammette decisamente poche repliche quello dellaBattery Grottazzolina in casa della Sir Perugia davanti ad oltre 3.400 spettatori. Chiare le parole di coach Massimiliano Ortenzi al termine della gara. "Siamo partiti. Nei primi 10 punti abbiamotre murate, di cui tre palloni potevamo coprirli. Poi Perugia ha fatto un gran livello di gioco sbagliando pochissimo, al servizio hanno spinto tanto ed è stato complicato rimanergli attaccati. Abbiamo fatto tanta fatica su attacco di palla alta, loro invece nei break point ce le hanno fatte pagare tutte. Nel secondo e nel terzo set abbiamo provato a rimanere in scia però alla fine il tema è stato sempre quello, noi in attacco abbiamo faticato a buttar giù la palla, soprattutto nei loro turni di servizio più continui.