La Tari aumenta quasi ovunque + 26% in media Catania la più cara 594 euro Trento la più economica 183 euro

Ilfattoquotidiano.it - La Tari aumenta quasi ovunque (+ 2,6% in media). Catania la più cara (594 euro), Trento la più economica (183 euro)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, più dell’inflazione, il costo a carico delle famiglie per la raccolta dei rifiuti. In, quest’anno, è stata pari a 329, con un incremento del 2,6% rispetto al 2023. A fare i conti è il rapporto 2024 dell’Osservatorio Prezzi effe di Cittadinanzattiva che ha esaminato laapplicata dai capoluoghi di provincia italiani, prendendo come riferimento una famiglia di 3 persone in una casa di proprietà di 100 metri quadrati. In 84 capoluoghi su 110 è stato riscontrato un aumento delleffe.A pagare più di tutti sono gli abitanti di, 594ma, almeno, senza aumenti sul 2023. Viceversaè il capoluogo in cui laè più bassa: 183, in lieve calo sul 2023. La tassa sui rifiuti è carissima anche a Pisa (512e in aumento), Genova (501, in crescita) e a Napoli (482ma in calo).